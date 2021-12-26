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Компания Cadillac лишила кроссоверы Cadillac XT4, XT5 и XT6 парктроников

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Американский производитель стал выпускать кроссоверы без парктроникков, о чем стало известно инсайдерам.

Источник сообщается, что из-за дефицита микрочипов компания Cadillac лишила свои кроссоверы XT4, XT5 и XT6 парктроников.

Кроссоверы без этой опции начали выпускать с 20 декабря.

Уточняется, что парктроники полностью отсутствуют во всех комплектациях моделей XT5 и XT6, но будут доступны для XT4 в исполнении Luxury.

Стоит отметить, что Cadillac уже упрощала комплектации автомобилей, отказавшись от обогрева руля, а также от подогрева и вентиляции сидения.

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