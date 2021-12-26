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Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут

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Китайская компания Geely накануне открыла прием заказов на свой кроссовер Geely KX11, а точнее версию для китайского рынка, известную там как Xingyue L.

Речь идет о гибридной модификации, оцененной в 173 700 юаней, первая партия которой была ограничена 2 022 экземплярами.

Как выяснилось, всю партию предзаказали за 8 минут и как считают эксперты, на повышенный спрос повлияло заявление компании о пожизненной гарантии на машину и ее аккумулятор, а также о бесплатной помощи на дороге.

Напомним, что автомобиль оборудован бензин-электрической установкой мощностью 244 л.с. при 540 Нм. Заявлено, что машина потребляет 4,3 литра на 100 км пути, а суммарный запас хода составит 1 300 км.

Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут

geely Geely KX11
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