Первая партия нового гибридного кроссовера Geely KX11 была распродана за 8 минут

Китайская компания Geely накануне открыла прием заказов на свой кроссовер Geely KX11, а точнее версию для китайского рынка, известную там как Xingyue L.

Речь идет о гибридной модификации, оцененной в 173 700 юаней, первая партия которой была ограничена 2 022 экземплярами.

Как выяснилось, всю партию предзаказали за 8 минут и как считают эксперты, на повышенный спрос повлияло заявление компании о пожизненной гарантии на машину и ее аккумулятор, а также о бесплатной помощи на дороге.

Напомним, что автомобиль оборудован бензин-электрической установкой мощностью 244 л.с. при 540 Нм. Заявлено, что машина потребляет 4,3 литра на 100 км пути, а суммарный запас хода составит 1 300 км.