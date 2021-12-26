Речь идет о модели BAIC Beijing BJ212, которая с минимальными изменениями выпускается на китайском рынке с 1965 года.

По сути китайская модель BJ212 это преемник советского ГАЗ-69, спрос на который сильно упал.

Из-за падения продаж в китайской компании решили обновить модели и первые рендеры измененной модели уже появились в сети.

Китайская BAIC раскрыла новую внешность преемника советского ГАЗ-69, анонсировав его скорую презентацию.

В целом внедорожник будет узнаваем, но при этом некоторые детали все же изменятся. Например, решетку радиатора выполнят в ретростиле, а его оптика чем-то напоминает Land Cruiser 40, также в автомобиле можно заметить грубые боковые выштамповки.

Кроме этого, BAIC Beijing BJ212 получит диодную оптику, современные колеса и утопленные дверные ручки. Изменится ли модель в техническом плане, пока не сообщается, но предполагается, что морозная гамма и трансмиссии останутся прежними.