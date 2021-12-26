Минпромторг планирует запретить водителям эксплуатацию старых автомашин в РФ

В автомобильных СМИ активно обсуждают инициативу запрета эксплуатации старых автомобилей.

Идея, как известно, была поддержана главой Минпроторга Денисом Мантуровым, при этом пока никакой конкретной информации по этому поводу нет. Впрочем, никто не говорит, что запретят эксплуатацию сразу всех автомобилей, ведь пока речь идет о запрете в первую очередь старых грузовиков и общественного транспорта.

Только потом планируется плавно перейти на автомобили легкового сегмента.

Предложение вызвало массу обсуждений, ведь такая инициатива затронет миллионы россиян, которые владеют старыми автомобилями.

Согласно статистике в РФ числится 2,7 млн авто, которые были выпущены до 1987 года, а из них на легковушки приходится 40%.

Иными словами, например владелец Volkswagen Passat B3 или ВАЗ-2106, выпущенных в советское время, в случае принятия закона, вынужден будет отказаться от авто или приобрести какую-то более новую машину.