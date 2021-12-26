Когда необходим шиномонтаж, то приходится менять свои планы. И как всегда, понадобится ехать на станцию шиномонтажа в самое неподходящее время. Заменить резину на зимнюю или летнюю можно и в запланированное время, но что, если нужен срочный ремонт шин? Благодаря услуге выездного шиномонтажа отремонтировать колеса легко даже в дороге. Не придется отвлекаться от важных дел. Выездной шиномонтаж предоставляет разные услуги – замена и мойка колес, ремонт шин (проколы, порезы и прочее), сезонная переобувка, балансировка. Не стоит тратить свое время, менять платы, специалисты приедут в любое место – домой, на работу или даже на трассу, если машина сломалась в дороге.

Сколько стоит выездной шиномонтаж

Многие владельцы авто думают, что выездной шиномонтаж стоит намного дороже, но на самом деле все не так. Это новый сервис и современные технологии по доступной цене. Узнать цены для жителей Москвы можно на этом сайте.

Цены на услуги выездного шиномонтажа:

снять и поставить колесо – от 200 рублей;

балансировка – от 350 рублей;

помощь на дороге – от 1000 рублей;

подвозка топлива – от 1100 рублей.

Теперь водитель может быть всегда уверен на дороге, ему экстренно помогут, если повредилась шина или закончилось топливо. Что приходилось раньше делать без этих услуг? Вызывать эвакуатор, который стоит еще дороже или просить помощи у друзей. Сейчас задачи любой сложности выполняют специалисты службы выездного шиномонтажа.

Какие еще услуги предоставляет выездной шиномонтаж

Выездной шиномонтаж может предоставлять все необходимые услуги. Самые востребованные перечислены выше, в разделе о ценах, но выполняются и такие работы:

правка дисков;

нужно завести двигатель;

буксировка;

новые шины;

хранение колес;

эвакуатор;

продажа б/у колес;

снятие секретки.

Лучше выбирать компании, которые предлагают прозрачное ценообразование, стоимость услуг указывается на сайте. Не лишним будет и почитать отзывы, узнать больше о службе эвакуации, сколько лет она на рынке. Хорошо, если услуги предоставляются круглосуточно, ведь они могут понадобиться в самый непредвиденный момент. Все детали оказания услуг, их точную стоимость можно узнать у диспетчера.

Теперь водитель полностью вооружен на дороге, и защищен. Рекомендуется сохранить номер службы по выездному демонтажу, потому что ее услуги могут понадобиться в самый непредвиденный момент.