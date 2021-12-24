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Компания Skoda обновила цены почти на весь модельный ряд в РФ в декабре 2021 года

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Чешская марка изменила стоимость своих автомобилей в декабре в большую сторону, о чем говорят обновленный прайсы.

Компания Skoda обновила цены почти на весь модельный ряд в РФ в декабре 2021 года, оставив без изменения прайсы только для моделей Superb Combi и дорестайлингового кроссовера Kodiaq.

Так, модель Rapid стала дороже на 4-24,4 тыс. рублей, за исключением комплектации Style, которая наоборот подешевела на 7 тыс. рублей.

В этой версии еще перестали предлагать 90-сильный ДВС с механикой. Что касается Octavia, то его комплектации стали дороже на 1-13 тыс. рублей, а у Superb все версии прибавили в цене 3-23 тыс. рублей.

У кроссовера Karoq комплектации прибавили в цене 3-11,7 тыс. рублей, а у Kodiaq – 5-8 тыс. рублей.

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