Главная » Новости

Новые седаны Geely Preface появились на площадке белорусского завода «БелДжи»

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Помимо этих седанов были замечены и экземпляры таинственной новинки.

В сети распространили фото с площадки завода «БелДжи», на которых запечатлели несколько экземпляров седанов Geely Preface.

Предполагается, что они оказались там не случайно, и скорее всего автомобиль будет локализован. Если это окажется правдой, то стоит ожидать, что флагманский седан китайской марки скоро появится и в России.

Длина автомобиля составит 4 785 мм, ширина – 1 869 мм, высота – 1 469 мм, а расстояние между осями будет 2 800 мм.

В моторной гамме будет предложен только один двигатель и это турбированный 2,0-литровый ДВС с отдачей 190 л.с., работающий в паре с 7-скоростным роботом.

Новый Preface представлен на рынке только в переднеприводном исполнении, и в Китае продается по цене от 112 700 до 151 700 юаней, а это около 1,3-1,76 млн рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО