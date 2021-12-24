Новые седаны Geely Preface появились на площадке белорусского завода «БелДжи»

Помимо этих седанов были замечены и экземпляры таинственной новинки.

В сети распространили фото с площадки завода «БелДжи», на которых запечатлели несколько экземпляров седанов Geely Preface.

Предполагается, что они оказались там не случайно, и скорее всего автомобиль будет локализован. Если это окажется правдой, то стоит ожидать, что флагманский седан китайской марки скоро появится и в России.

Длина автомобиля составит 4 785 мм, ширина – 1 869 мм, высота – 1 469 мм, а расстояние между осями будет 2 800 мм.

В моторной гамме будет предложен только один двигатель и это турбированный 2,0-литровый ДВС с отдачей 190 л.с., работающий в паре с 7-скоростным роботом.

Новый Preface представлен на рынке только в переднеприводном исполнении, и в Китае продается по цене от 112 700 до 151 700 юаней, а это около 1,3-1,76 млн рублей.