Новый кроссовер Chevrolet Tracker ожидается на рынке РФ в 2022 году

Этот кроссовер намерены в следующем году начать выпускать на предприятии UzAuto Motors, откуда, как ожидается, его поставки организуют на российский рынок.

Выяснилось, что в середине 2022 года на предприятии UzAuto Motors будет организована сборка Chevrolet Tracker нового поколения, причем выпускать его планируют по полному циклу, пишет Авто.Mail.Ru.

Собранные на этом заводе автомобили намерены поставлять и в Россию. Ранее сообщалось, что из Узбекистана к нам приедет недорогой «паркетник» стоимостью от 1,3 млн рублей.

Предположительно это и есть Chevrolet Tracker, который в Узбекистане уже продается, но пока его привозят из Китая.