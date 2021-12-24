Замена тормозов на Volvo: как сделать все правильно

Сегодня мы подошли к интересной теме, навязчиво всплывают в сознании у многих владельцев, осуществляющих ремонт Volvo xc70 – тормоза. Тормоза на вашем Volvo скрипят или ухудшились их характеристики? Чтобы обеспечить безопасность вождения на вашем автомобиле, очень важно регулярно проверять тормоза. Если мастерская определит, что части тормоза, такие как тормозные колодки, нуждаются в замене, вам следует срочно это сделать.

Тормозная система проверяется во время технического осмотра, а также во время общего осмотра. Если вы знаете, что детали тормоза изношены, вы можете запросить расценки в ремонтных мастерских, чтобы сравнить цены. Помимо затрат на рабочую силу и необходимых запасных частей, вы также можете проверить отзывы других пользователей, чтобы выбрать подходящую мастерскую.

Убедитесь, что для ремонта используются либо оригинальные запчасти Volvo, либо запчасти оригинального качества от производителя. Известными производителями тормозных дисков и колодок являются, например, ATE, Brembo и Zimmermann.

Мы не советуем заключать сделки с неназванными поставщиками, поскольку они обычно изнашиваются намного быстрее и имеют более слабый тормозной эффект.

Как я узнаю, что мне нужно заменить тормоза?

Состояние ваших тормозов проверяется при каждом осмотре и при каждом общем осмотре . Мастерская обычно выдает вам сообщение, когда достигнут предел износа или когда необходимо в ближайшее время заменить тормоза.

Срок службы тормозов зависит, например, от того, используете ли вы автомобиль в длительных поездках или только в городском потоке.

Ваш личный стиль вождения также играет важную роль. Если вы водите предусмотрительно, тормозные диски и тормозные колодки прослужат значительно дольше. Новые автомобили Volvo оснащены дисплеем в комбинации приборов, который позволяет узнать, когда тормозные колодки достигли предела износа.

Надеемся, это руководство дало ответы на вопросы о замене элементов тормозной системы. Чтобы обеспечить максимальную надёжность в дороге, вам следует проводить техобслуживание замков и двигателей примерно раз в четыре-пять месяцев.

Однако, если вы заметили, что тормозной путь вашего автомобиля значительно увеличивается или тормоза визжат при нажатии на педаль тормоза, вам следует немедленно проверить тормозную систему в мастерской.

По ссылке https://rusvolvo.ru/uslugi/zamena_tormoznykh_kolodok/ вы можете узнать больше обо всех услугах, которые предлагаются автовладельцам по ремонту и обслуживанию Вольво, а так же ознакомиться со списком моделей, для которых осуществляет замена тормозных колодок!