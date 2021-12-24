Главная » Новости

Российский завод Haval продолжит наращивать производство автомобилей в 2022 году

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

В условиях мирового дефицита полупроводников и нехватки популярных автомобилей на рынке РФ, в стране начали расти продажи китайских автомобилей.

Это связано с тем, что пока китайские машины есть в наличии и у производителей имеются запасы комплектующих. В отчетах аналитиков указано, что на российском рынке существенно выросли продажи машин китайских марок, в том числе и моделей Haval.

Популярность этих автомобилей обусловлена еще и их локализацией в стране. Как выяснили журналисты, в следующем году российский завод Haval продолжит наращивать производство автомобилей, которое с сентября этого года осуществляется в две смены.

В 2022 году планируется вводить дополнительную рабочую смену, пишет «Автостат», уточняя, что это необходимо для удовлетворения растущего спроса. Новогодние каникулы на заводе продлятся с 31 декабря по 9 января включительно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО