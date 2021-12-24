Российский завод Haval продолжит наращивать производство автомобилей в 2022 году

В условиях мирового дефицита полупроводников и нехватки популярных автомобилей на рынке РФ, в стране начали расти продажи китайских автомобилей.

Это связано с тем, что пока китайские машины есть в наличии и у производителей имеются запасы комплектующих. В отчетах аналитиков указано, что на российском рынке существенно выросли продажи машин китайских марок, в том числе и моделей Haval.

Популярность этих автомобилей обусловлена еще и их локализацией в стране. Как выяснили журналисты, в следующем году российский завод Haval продолжит наращивать производство автомобилей, которое с сентября этого года осуществляется в две смены.

В 2022 году планируется вводить дополнительную рабочую смену, пишет «Автостат», уточняя, что это необходимо для удовлетворения растущего спроса. Новогодние каникулы на заводе продлятся с 31 декабря по 9 января включительно.