Такое сотрудничество будет выгодным для обеих компаний, а о появлении СП первые сообщения появились еще в начале года.

Только теперь производители объявили о сотрудничестве. Автоконцерны Renault и Geely совместно займутся выпуском гибридных автомобилей, причем планируется создать отдельный бренд, а под ним и будут предлагать модели с гибридными установками.

Основой для гибридом будет платформа СМА, разработанная, напомним, усилиями Geely и Volvo. Компании Renault китайский бренд предоставит логистические решения и производственные мощности в Китае. В результате Renault сможет возобновить свою деятельность на одном из крупнейших мировых авторынков. Специалисты Renault будут заниматься дизайном и маркетингом. В свою очередь для Geely данное сотрудничество позволит выйти на рынок Южной Кореи и даже в США.