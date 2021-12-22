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Глава Renault Ян Птачек анонсировал мировую премьеру новой модели в РФ в 2022 году

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Президент компании Renault Ян Птачек во время подведения итогов уходящего года сделал анонс мировой премьеры новой модели.
По его словам мировая премьера новинки состоится в России и пройдет в 2022 году. В целом глава компании напомним, что в Renault обещали каждый год премьеру, поэтому и 2022 год не будет исключением.

Конечно же никакие подробности о новинке не раскрывают. По одной из версий речь может идти о новом поколении Logan и Sandero. Между тем недавно компания представила на российском рынке биотопливный Logan CNG.

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