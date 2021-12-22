В JATO Dynamics рассказали о самых востребованных автомобилях на европейском рынке по итогам прошлого месяца.

Согласно опубликованным данным, лучше всех в ноябре продавался хэтчбек Renault Clio, который и возглавил рейтинг европейски бестселлеров. Хэтчбек Renault Clio стал самым покупаемым автомобилем в Европе в ноябре 2021 года с показателем 16 353 реализованных авто, что на 13% меньше, чем годом ранее. Dacia Sandero располагается на второй строчке с показателем 16 263 ед., а это на 6% больше.

Третий результат показал Peugeot 208, у которого объемы продаж сократились на 7% до 16 261 ед.

Следующие две строчки ТОПа достались Peugeot 2008 и Volkswagen T-Roc. Их продажи составили 16 169 и 15 234 ед. В десятке самых продаваемых авто оказались:

Fiat 500 (13255 ед., +2%),

Opel/Vauxhall Corsa (12831 ед., -30%),

Citroen C3 (12455 ед., +5%),

Hyundai Tucson (12408 ед., +104%),

Dacia Duster (12351 ед., +3%).