Стало известно, каким фургоном выгоднее всего владеть в России

Специалисты в России сделали расчет стоимости владения цельнометаллическими фургонами с дизельными моторами и механикой.

Целью было выяснить, кая стоимость владения легких коммерческих автомобилей. Исследование проводили специалисты агентства «Автостат», которые рассчитывали стоимость таких моделей как «ГАЗель NEXT» со 150-сильным 2,8-литровым двигателем и задним приводом в версии A31R22-80 и Ford Transit в исполнениях VAN 350L2H2 и VAN 350L3H2, оснащённых 2,2-литровым 125-сильным дизельным агрегатом. В качестве региона эксплуатации выбрали Московскую область.

Для этих автомобилей рассчитывали стоимость владения в течение трех лет с пробегом 120 тыс. км. Лидером по стоимости владения оказался «ГАЗель NEXT», владельцы которого за три года потратят 1,38 млн рублей, включая затраты на топливо, транспортный налог, покупку шин и страховку. Владельцы Ford Transit за это же время потратят 1,07-1,08 млн рублей. Тут также отметили, что стоимость «ГАЗели Next» заметно меньше. Если говорить о затратах на один километр пробега, то у «ГАЗели Next» они составляют чуть более 11 рублей, а у моделей Ford – более 12 рублей.