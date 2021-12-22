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Калининградский «Автотор» в 2023 году наладит производство двух моделей электромобилей

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На предприятии «Автотор» планируется организовать сборку электромобилей, но каких именно, пока не сообщается.
Как рассказал журналистам «РИА Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, калининградский «Автотор» в 2023 году наладит производство двух моделей электромобилей, где один окажется молодежным ситикаром, а второй будет предназначен для людей с ограниченными возможностями.
«У них уже есть концепт.

Они его сделали, работают с европейскими дизайнерами. В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей. Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая — для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели»,— цитируют слова Антона Алиханова журналисты.

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