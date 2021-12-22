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Volkswagen запустил в РФ систему онлайн-продаж подержанных автомобилей

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Сервисом уже можно воспользоваться в более 50 дилерских центрах по всей России.
Новая программа носит название Das WeltAuto и позволяет приобрести или забронировать любой подержанный автомобиль, имеющийся в продаже. Пока система онлайн-продаж работает в 37 городах, но планируется, что программа будет доступна для всех дилеров марки в России, причем обещают это сделать в ближайшее время.

В рамках программы компания предлагает приобрести сертифицированные авто с побегом, приобретя которые покупатель еще получит техническую поддержку и гарантию. Для выбора понравившегося автомобиля предлагают оставить свои контактные данные, внести предоплату или полностью оплатить машину, после чего в личном кабинете можно отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи авто.

Для бронирования автомобиля через сайт нужно внести предоплату в размере от 5 тыс. рублей. Как отмечают в компании, при покупке машины с пробегом можно воспользоваться еще и кредитом или программой трейд-ин, а также услугами по страхованию.

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