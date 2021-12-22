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Новый электропикап Ford F-150 Lightning сможет заряжать другие электромобили

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Уже в следующем году американская компания организует поставки электрического пикапа клиентам, а между тем производитель подогревает интерес к новинке, раскрывая ее особенности.
Так, недавно в Ford рассказали об одной не самой распространенной особенности электрокара – его возможности заряжать другие электрические авто. Для этого в пикапе Ford F-150 Lightning реализовали особую систему зарядки, которая сможет заряжать внешние батареи и обеспечивать энергией источники аварийного питания.

Также в компании напомнили, что система Ford Mobile Power Cord в автомобиле обеспечивает зарядку второго уровня, позволяющую всего за час пополнить запас хода на 32 км, а этого должно хватить, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции. Напомним, что Ford F-150 Lightning появится у дилеров весной 2022 года по цене от 39 974 долларов или около 3 млн рублей.

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