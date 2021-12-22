Рамный внедорожник предлагают заказать в четырёх доступных комплектациях по цене от 4 079 000 рублей.

KIA начала в РФ прием заказов на обновленный внедорожник KIA Mohave 2022 года, в котором теперь доступен телематический комплекс Kia Connect и самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD) на задней оси.

Последний ранее предлагали только для комплектации Prestige. KIA Mohave как и ранее предлагается в версии с 6 или 7-местным салоном и с одним дизельным двигателем объёмом три литра. Его мощность, работая в паре с 8-скоростным автоматом и полноприводной системой, составляет 249 л.с. Стоимость самой дорогой комплектации автомобиля составляет 4 524 900 рублей.