Компания Lexus представит в России две автоновинки в 2022 году

Одна из новинок уже предлагается для заказа в дилерских центрах автопроизводителя премиальных авто.

В следующем году от компании Lexus на российском рынке появится новый кроссовер NX и внедорожник LX.

Lexus NX с начала декабря уже предлагается для заказа по цене от 4 050 000 рублей. Модель можно заказать с 2,5-литровым 199-сильным мотором или 2,4-литровым ДВС мощностью 279 л.с.

Позже откроют прием заказов на базовую версию с 2,0-литровым агрегатом.

Новое поколение внедорожника Lexus LX создано на новой платформе. Эту модель представили в середине октября. Она в отличие от прошлой генерации стала на 200 кг легче, при этом рама стала на 20% жестче.

Внедорожник получил адаптивную подвеску и два новых турбомотора — бензиновый V6 объёмом 3,5-литра и 400-сильной отдачей, и дизельный 3,3-литровый V6, его мощность такая же как у бензинового мотора.

Не зависимо от силового агрегата, трансмиссия у премиального рамного внедорожника будет 10-ступенчатой автоматической