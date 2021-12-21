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Компания Renault представила битопливную версию седана Renault Logan CNG для рынка РФ

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Производство Renault Logan CNG совместно с компанией АТС организовано в Тольятти.

Пока биотопливная версия автомобиля, работающая на бензине и метане, для заказа не доступна. Ее только представили для российского рынка, а прием заявок планируется начать в начале следующего года.

Основой для новинки стала обычная версия модели, которая приводится в движение 1,6-литровым 82-сильным двигателем, работающим с механикой.

В Renault Logan CNG предусмотрели для метана 90-литровый баллон, а для бензина – штатный 50-литровый бензобак. Суммарный запас хода автомобиля составит 1 000 км.

Как отмечается, для Logan CNG также действует полноценная заводская гарантия на три года или 100 тыс. км пробега.

Компания Renault представила битопливную версию седана Renault Logan CNG для рынка РФ

Компания Renault представила битопливную версию седана Renault Logan CNG для рынка РФ

renault Renault Logan CNG
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