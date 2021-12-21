Компания Renault представила битопливную версию седана Renault Logan CNG для рынка РФ

Производство Renault Logan CNG совместно с компанией АТС организовано в Тольятти.

Пока биотопливная версия автомобиля, работающая на бензине и метане, для заказа не доступна. Ее только представили для российского рынка, а прием заявок планируется начать в начале следующего года.

Основой для новинки стала обычная версия модели, которая приводится в движение 1,6-литровым 82-сильным двигателем, работающим с механикой.

В Renault Logan CNG предусмотрели для метана 90-литровый баллон, а для бензина – штатный 50-литровый бензобак. Суммарный запас хода автомобиля составит 1 000 км.

Как отмечается, для Logan CNG также действует полноценная заводская гарантия на три года или 100 тыс. км пробега.