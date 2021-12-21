Новый Hyundai Solaris против старого: что лучше и почему

Hyundai Solaris — один из востребованных автомобилей на российском рынке. Вместительные и недорогие седаны с топовой комплектацией быстро завоевали доверие автолюбителей, поэтому очередное обновление серии не прошло мимо автомира. Но стоит ли покупать новую модель или довериться проверенной классике? Давайте разбираться.

Чем хорош старый «Солярис» и в чем ему уступает новый

Современный Hyundai Solaris 1.6 не так хорош, как говорят многочисленные рекламные лозунги, и это факт. В пятом поколении корейских авто смогли решить многие проблемы, но наделали новых. В некоторых аспектах обновлённое авто уступает старым, произведённым в 2010 году.

Среди недостатков модели часто называют:

Новые передние кресла. На словах все красиво — электрорегулировка, стильно выглядящая кожа. На практике сиденья плоские, без поддержки спины, в результате чего в длительных поездках сложно. Кожа только выглядит красиво, но неуместно смотрится на фоне пластикового салона, да и сидеть на ней при российских морозах холодно. Водители высокого роста испытывают дополнительный дискомфорт — салон на них банально не рассчитан. Пластик. Эта проблема преследует все современные корейские автомобили. Салон обшит не слишком качественным пластиком, на котором остаются отметины даже от малейших царапин. Покрытие чувствительно к механическим повреждениям, его легко поцарапать ногтем. Мультимедиа система. Многие критикуют проигрыватель за внешний вид — в кожаном претензионном салоне большой дисплей, напоминающий старый планшет, выглядит неуместно. Кроме того, аппаратура подтормаживает, хотя поставляется только в топовой комплектации авто. Защита картера двигателя. Новый Hyundai Solaris — машина сугубо для городских условий. Любая попытка выехать на грунтовую трассу может закончиться плачевно. Снизу двигатель никак не защищён, нет даже тонкой полоски пластика. Автолюбителям приходится ставить металлическую защиту, которая съедает клиренс. Шумоизоляция. Эта проблема также характерна для всех Солярисов, но упомянуть о ней стоит. По словам производителя, уровень шума в салоне снизился на 1-2 Дб. Для человеческого уха эта разница несущественна, поэтому оценить пользу проделанных изменений сложно. В салоне все так же слышны все посторонние звуки — от шума дороги до чужих разговоров. Жесткая подвеска. Все лежачие полицейские, ямы и другие неровности дорог чувствуются сильно. Решить проблему можно, если спустить давление в шинах, но это не панацея. Электрический усилитель руля. Многие автовладельцы жалуются, что при сильном ветре приходится подруливать, что доставляет дискомфорт.

Hyundai Solaris хэтчбек перестал быть доступным автомобилем. Если раньше за минимальную цену мы получали многофункциональное авто, то сейчас базовая комплектация не радует. В неё входят барабанные тормоза, ручные стеклоподъёмники и прочие вещи, характерные для бюджетных азиатских авто.

В ранних версиях Солярис базовая комплектация содержала дисковые тормоза, электроподъёмники, 2 розетки и прочее. При этом стоимость была «ниже среднего» по рынку. Цена выросла умеренно, а вот комплектация новой модели была подрезана знатно.

Где именно новый «Солярис» – новый

О недостатках Hyundai Solaris 2 уже было сказано, пора поговорить о преимуществах нового поколения авто. Ряд изменений получили интерьер и экстерьер. Ранее авто напоминало Ауди, но от этого производитель решил отойти.

Решётка радиатора теперь ячеистая, с орнаментом в виде перевернутой трапеции, растянутая до фар. Крышка капота оснащена обновлёнными рёбрами жесткости, массивным креплением для номерного знака.

Крыша стала более ниспадающей, корма получила переработанные задние фары. Багажник оснащён небольшим спойлером, задний бампер также был переработан. Седан стал выглядеть как дорогостоящий спортивный хэтчбек. Дизайн авто стал более динамичным и мощным. Размеры также увеличились.

Интерьер настолько значительных изменений не получил. Первое, что бросается в глаза, — использование искусственной кожи. С одной стороны, салон стал выглядеть более претенциозно, с другой — многие предпочитают ткань, так как на коже сидеть холодно. Плюсом стало это изменение или минусом — решайте сами.

Салон Hyundai Solaris обзавёлся возможностью регулировки поясничного упора, благодаря чему кресла стали немного удобнее. Причём, функция есть во всех комплектациях, в том числе в базовой.

Передняя панель практически не изменилась, расширился только мультимедийный экран (в топовой комплектации). На планшете предустановлена Алиса и Яндекс.Навигатор, больше ничего нет. Поговаривают, что техника иногда зависает при нажатии.

Из полезных обновлений — добавили функцию складывания электропривода зеркал. Она постепенно становится негласным стандартом индустрии, что не может не радовать в условиях плотной городской парковки.

Багажник стал просторнее, получил крепёжные ремни. В топовых комплектациях появилась возможность бесконтактного открывания: как только брелок появляется в зоне срабатывания, автомобиль автоматически распознаёт его и распахивается.

Кузов сделали прочнее, пассажирский ряд — просторнее. Владельцы старых автомобилей жаловались, что на задних креслах не хватало места, и к ним, наконец, прислушались.

Комплектации Hyundai Solaris стали беднее, только топовые получили много новых бонусов.

К покупке доступны такие варианты:

Актив. Версия оснащена электрическими стеклоподъёмниками и несколькими подушками безопасности. Также присутствует простой бортовой компьютер и автоматические датчики давления в шинах. В комплектации идёт двигатель на 1,4 л.

Актив Плюс. На выбор предлагается двигатель на 1,4 или на 1,6 л. Добавили электропривод зеркал, подогрев сидений и несколько других небольших обновлений.

Комфорт. Отличается наличием дистанционного открывания, электрическими стеклоподъёмниками, системой круиз-контроля. Добавились беспроводные разъёмы для смартфона, сенсорный мультимедиа-центр.

Элеганс. Эти Солярисы поставляются уже с двигателем на 1,6 литров и улучшенной оптикой. В комплекте также есть система климат-контроля и парктроник.

Prosafety. 6 подушек безопасности, бесконтактное открытие багажника, отделка салона чёрной кожей — главные особенности топовой комплектации.

Отдельную доплату просят за металлик, чехлы и коврики, что не идёт на пользу репутации Хендая, как доступного и недорогого автомобиля версии «все включено».

Какие отличия у нового «Соляриса» от старого по технике

Двигатель Хендай Солярис поставляется сразу в двух вариантах. Начиная с комплектации Актив Плюс, можно выбрать силовой агрегат на 1,4 или 1,6 л. Традиционно поставляются фирмой Gamma.

Движок на 1,4 л может похвастаться показателем в 107 лошадиных сил при 6300 оборотах в секунду. Сравнительно бюджетный автомобиль может разгоняться до 110 км/ч за 11 секунд. Расход топлива весьма экономичный: до 8 литров при езде по городу.

Более мощный двигатель на 1,6 л отличается показателем в 13 лошадиных сил при 6300 оборотах в секунду. Расход топлива — до 9 литров по городу, до 6 — по загородной местности. До скорости в 100 км/ч авто разгоняется практически за 10 секунд.

Оба движка соответствуют стандарту Евро-4. Радует то, что новые Солярисы адаптированы для работы в российских условиях.

Гидротрансформаторный аппарат убран. Вместо него добавили более удобную шестиступенчатую коробку передач, в результате чего управление машиной стало комфортнее.

Подвеска также получила изменения — она стала более плавной. Правда, комфортнее от этого не стало. Многие жалуются на слишком жёсткие вибрации при заезде в ямы. Именно поэтому Солярис не подходит для бездорожья. А вот в городских условиях авто ездит ровнее. Первые модели имели большие проблемы с управляемостью. В новых недостаток устранили.

Тормозная система осталась классической, но вопросом безопасности автомобиля производители обеспокоились. Во всех комплектациях есть ABS, система предупреждения водителей при экстренном торможении ESS. Тормоз стал более плавным, появилась возможность прохождения поворота с притормаживанием даже в условиях динамичной езды. Машина стала реже уходить в занос.

Чувствуется авто намного лучше, особенно с двигателем на 1,6. В Хендай Солярис Хэтчбек установлена мощная коробка передач, которая доводит колёса до максимального крутящего момента. Двигатель 1,4 подойдёт не всем автолюбителям — желательно предварительно взять автомобиль на тест-драйв. Тем более, разница в цене между двумя комплектациями небольшая.

Одно из существенных изменений в новой модификации Hyundai Solaris седан — отсутствие раскачки, которая была характерна для предыдущих моделей. Крены в поворотах также стали меньше. Второе поколение больше адаптировано для бездорожья, хотя пока и не может соревноваться с мощными авто этого же класса.

Какой Solaris брать: первый или второй

Итак, что же выбрать: Хендай Солярис Седан 1 поколения или 2? На самом деле дать однозначный ответ на этот вопрос сложно, так как оба авто по-своему хороши.

Среди плюсов первых Hyundai Solaris:

Низкая стоимость. На вторичном рынке качественный автомобиль можно купить «за копейки». На первичном в своё время он тоже стоил немного, за что и завоевал преданную любовь наших соотечественников. Динамичный экстерьер и стильный салон. Машины выглядят мощно и стильно, отсылая к более дорогим спортивным авто. Надёжность. Первые выпуски отличались качеством сборки и долговечностью отдельных элементов механики (но не рулевых реек). Эргономичность. Салон был очень удобным, с удачным расположением элементов управления.

Но недостатков у Hyundai Solaris I также хватает. Среди них – большие проблемы с управляемостью, «деревянная» тормозная система. Многие жаловались на неустойчивость автомобиля на высоких скоростях. Управление сложно было назвать комфортным. Для бездорожья машины первого поколения не подходили.

Двигатель, подвеска и коробка Хендай Солярис II были частично переработаны.

В результате авто получило такие преимущества:

Мощные двигатели с большим запасом мощности. Использована надёжная техника и шестиступенчатая коробка передач. Авто комфортно чувствуется, намного лучше показывает себя на высоких скоростях. Большой выбор комплектаций. Можно собрать вариант под себя. Есть 5 комплектаций — от базовой до топовой, оснащённой множеством дополнительных функций. Управляемость. Машина стала более комфортной в управлении, в отличие от предыдущих моделей. Подвеска все ещё жесткая, но какие-то инновации в этом направлении уже сделаны.

Среди недостатков модели — не лучшая динамика двигателя на 1,4 литра. Рекомендуется выбирать комплектацию с 1,6 — он быстрее и комфортнее в городских условиях.

Одно из главных преимуществ Hyundai Solaris нового поколения (и недостатков старого) — возможность купить авто на первичном рынке. Хендаи популярны среди российских автолюбителей, поэтому выбор автомобилей с рук есть. Но большинство из них в плохом состоянии. Корейский автопром не отличается долговечностью — после 5-7 лет активной эксплуатации половина элементов уже нуждаются в замене.

Заключение

Несмотря на преданность «нестареющей классике», новый Hyundai Solaris выигрывает у старого. Первые модели были хороши, но их время прошло, на рынке сложно найти автомобиль без проблем. Так что стоит отдать предпочтение машине пятого поколения, в котором часть недостатков прошлого устранена.