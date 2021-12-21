Как выбрать подержанный автомобиль: подробное руководство

Преимуществом покупки автомобиля с пробегом является цена — новая модель из салона обойдётся дороже. Исключением выступают только раритетные машины либо после тюнинга — такие подержанные варианты вполне могут стоить дороже новых транспортных средств. Разберём, как правильно выбирать автомобили с пробегом и не попасться на уловки мошенников.

Где искать подержанное авто

Первоначально определитесь с целями приобретения транспорта и бюджетом. Например, б/у рынок России характеризуется спросом на Kia Rio среди недорогих автомобилей с пробегом, но подойдет ли модель конкретному покупателю зависит от его требований, предпочтений.

Выбрав марку, модель (или составив примерный перечень), переходим к этапу поиска. Самый быстрый способ найти подходящий вариант — специализированные интернет-ресурсы. Среди сайтов по поиску подержанных машин выделим:

avito;

avto.ru;

drom.ru;

ozon.ru.

Также полезно посетить тематические форумы, где можно найти отзывы автолюбителей о тех или иных автомобилях с пробегом.

Обычно не составляет труда выбрать подходящий вариант в интернете, однако предложим ещё один способ поиска — посещение авторынка, который есть в каждом городе. Но здесь ассортимент меньше, при этом вероятность встретить не реального продавца, а посредника значительно выше.

На что обращать внимание при осмотре подержанного автомобиля

Независимо от того, какую подержанную машину вы хотите купить, важная процедура — внешний и внутренний осмотр. Это дело можно доверить сторонним специалистам, но их услуги требуют дополнительных финансовых вложений. Мы подготовили перечень рекомендаций, которые помогут провести осмотр самостоятельно.

Подготовительный этап

Перед осмотром транспортного средства потребуйте у продавца, чтобы оно было чистым и сухим: целесообразно обговорить это условие при согласовании встречи. Если машина всё же грязная, рекомендуем самому загнать её на мойку. Требования к чистоте и сухости обусловлены тем, что грязь скрывает мелкие повреждения, а влага визуально делает модель ярче и представительней. Кроме того, на мокрой машине сложнее увидеть деформацию кузовных деталей.

Важно учесть, что основательно помытые узловые детали, двигатель, днище должны насторожить — при стандартной мойке эти элементы не затрагиваются. Зато пыль, грязь позволяют быстро обнаружить подтёки масла, иных жидкостей. До блеска вымытая каждая деталь должна насторожить.

Кузов

Кузов является самой дорогой частью. Замена бампера, зеркал, даже ремонт форсунок двигателя, например, — лишь малая часть от стоимости кузова. Поэтому на него при выборе автомобиля с пробегом необходимо обращать внимание в первую очередь.

Сначала визуально осмотрите транспорт. Если видны значительные повреждения, о которых владелец не сообщил, от покупки лучше отказаться. Обязательно осмотрите все щели, зазоры, для этого можно воспользоваться линейкой или рулеткой. Щели должны быть одинаковой толщины. Если размеры не совпадают — велика вероятность того, что кузовная деталь была заменена либо транспорт побывал в серьёзной аварии.

Рекомендуем сделать фотографии, подробно изучить их дома — возможно, что некоторые нюансы вы могли упустить при личном осмотре.

Далее переходим к осмотру краски. Полезно использовать прибор для замера толщины лакокрасочного покрытия — толщиномер. Краска, нанесённая заводом-производителем, имеет одинаковый цвет, равномерную толщину слоя по всему кузову.

Современные технологии позволяют подобрать цвет, перекрасить заменённую деталь, однако соблюдать одинаковую толщину лакокрасочного слоя гораздо сложнее. Проверяйте внешнюю, внутреннюю покраску — боковые стойки, внутренности капота, багажника.

Двигатель и ходовые элементы

После визуального внешнего осмотра проверяем двигатель, другие ходовые элементы. Как сказано ранее, если внутренности машины начищены до блеска — от неё лучше отказаться. Необходимо основательно проверить все детали: нет ли следов от подтёков.

Если следов, прочих визуальных изъянов нет — заводим, слушаем двигатель. Не должно быть посторонних включений, дребезжаний, стуков, звук работы равномерный. После этого отгоняем транспортное средство чуть дальше, смотрим, нет ли подтёков на земле.

Стёкла

Элементы, которые часто незаслуженно остаются без внимания новичками, а также опытными автолюбителями — это стёкла. Каждое имеет маркировку, в том числе дату производства. Она должна быть идентичной дате изготовления автомодели.

Если, например, продавец сообщил о том, что машина была в небольшой аварии, при этом только у одного стекла будет другая маркировка, покупка допустима. Но если даты изготовления различаются более чем у двух стёкол, от такого варианта лучше отказаться — высока вероятность приобрести «перевёртыш».

Заменённые детали

Продавец должен ещё при первом общении (до встречи) сообщить обо всех значимых изъянах, деталях, которые были заменены. Понятно, что чем старше модель, тем больше элементов могли поменять из-за завершения срока эксплуатации, физического износа.

Но если транспорт произведён менее двух лет назад, то крайне мала вероятность того, что установлены заменённые элементы. Причина проста: заводы Поднебесной вряд ли успеют наладить производство необходимых комплектующих, так как машина новая, нет большого спроса. А элементы от производителя стоят дорого. Соответственно, сломанные части преимущественно не меняются, а восстанавливаются.

Поэтому при осмотре сравнительно новой машины необходимо проверить пластик под капотом, контакты датчиков, прочие хрупкие детали. Если есть следы неродной пайки — от такого транспорта надо отказаться сразу.

Пробег

Какой реальный пробег автомобиля узнать проблематично — часто продавцы эту цифру «скручивают». Это характерно для отечественных авто, а также привезённых с зарубежных б/у рынков. По поводу рынков есть ещё один нюанс, который целесообразно учитывать: машина, проехавшая условно 200.000 км по нашим дорогам, по состоянию будет гораздо хуже той, что прошла 200.000 км по дорогам Германии или Литвы.

Так какой лучше использовать способ, чтобы определить пробег автомобиля? Осмотрите комплектующие, особо подверженные износу: дверные уплотнители, руль, педали, ручку КПП — трещины, сколы, потёртости скажут многое о реальном сроке службы. Узнайте у продавца, как часто он пользовался транспортом, примерное расстояние: сколько, где машина проезжала повседневно.

Ещё один метод узнать действительный автопробег — воспользоваться техобслуживанием. Этот способ требует дополнительных затрат, но шансы получить достоверную информацию значительно возрастают. Данные о пройденном расстоянии большинство современных авто вносят сразу в несколько систем — зажигания, одометр (считывание кол-ва оборотов колеса), ABS. Если «перекуп» сотрёт информацию, например, в бортовом компьютере, то сведения могут остаться у системы зажигания.

Документы на грузовые и легковые автомобили с пробегом

Проверить сам транспорт перед покупкой — половина дела. Даже визуально лучший автомобиль с пробегом при изучении документации может оказаться «котом в мешке».

Сначала проверяем VIN-код, регистрационный номер онлайн-способами. Если продавец ничего не скрывает, он охотно представит сведения. Полученные данные проверяем сразу на нескольких официальных сайтах:

ГИБДД;

ФССП;

Нотариальной палаты.

Изучить информацию можно с помощью государственных, частных, региональных сервисов. Сайты Автотека, Автокод, VIN01 дают обширную информацию о транспортном средстве, но услуги могут предоставляться за деньги.

Можно узнать сведения по следующим категориям:

ДТП, в которых побывал транспорт;

обременение авто (залог, кредит и прочее);

страховка (Каско и ОСАГО);

количество владельцев.

Обратитесь к официальному дилеру: узнайте, проходила ли данная модель техобслуживание, ремонт.

Далее проверяем информацию уже при встрече с продавцом. В первую очередь требуем ПТС (паспорт транспортного средства). Сверяем VIN-код, регистрационный номер с указанным в паспорте, предоставленным ранее продавцом, обозначенным на авто. Проверьте, отражает ли ПТС торговца как собственника транспорта. Многие «перекупы» не указывают себя владельцем, сокращая их действительное количество.

Выбрать лучшую машину на вторичном рынке сложно: рекомендуется пользоваться проверенными сервисами, тщательно изучать информацию о транспорте, его владельце. Даже с виду приемлемое авто может хранить тайны, иметь недочёты. Чтобы снизить риск ошибочного выбора подержанного авто, рекомендуем отдать предпочтение модели с минимальным количеством владельцев. Осматривайте не только внешний вид, внутреннее состояние транспортного средства, но и документацию.