Специалисты LatinNCAP оказались недовольными краш-тестом популярного в Латинской Америке пикапа и намерены проверить на безопасность другие модели компании, представленные на рынке.

Популярный пикап Great Wall Wingle 5 провалил краш-тесты LatinNCAP. У модели по результатам краш-теста оказалось ноль баллов за защиту пассажиров-детей и столько же за работу электронных систем безопасности, которые, как оказалось, просто не предусмотрены в пикапе.

С другой стороны в странах Латинской Америки Great Wall предлагает свой пикап в очень скромной комплектации, где есть только антиблокировочная система тормозов и две фронтальные подушки безопасности.

Это собственно и весь список систем отвечающих за безопасность.