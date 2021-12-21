Главная » Новости

В программе подписки BMW Signature в России появился BMW 7-серии

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

BMW 7-серии в России можно взять в аренду сроком от одного года, о чем рассказали в пресс-службе компании.

В программе подписки BMW Signature в России появился автомобиль BMW 7-серии, который можно арендовать сроком от 1 года с возможностью продления и ежемесячными платежами от 290 тыс. рублей.

Окончательная стоимость подписки будет сформирована в дилерском центре марки, отметили в компании.

Кроме этого, производитель уточняет, что в стоимость подписки уже включено страхование ОСАГО и КАСКО без франшизы, регистрация в ГИБДД, комплект зимних колес, помощь на дорогах, а также обязательные расходы по техническому обслуживанию и содержанию автомобиля BMW.

Подписка BMW Signature предоставляется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Краснодаре и Сочи.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО