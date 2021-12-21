В программе подписки BMW Signature в России появился BMW 7-серии

BMW 7-серии в России можно взять в аренду сроком от одного года, о чем рассказали в пресс-службе компании.

В программе подписки BMW Signature в России появился автомобиль BMW 7-серии, который можно арендовать сроком от 1 года с возможностью продления и ежемесячными платежами от 290 тыс. рублей.

Окончательная стоимость подписки будет сформирована в дилерском центре марки, отметили в компании.

Кроме этого, производитель уточняет, что в стоимость подписки уже включено страхование ОСАГО и КАСКО без франшизы, регистрация в ГИБДД, комплект зимних колес, помощь на дорогах, а также обязательные расходы по техническому обслуживанию и содержанию автомобиля BMW.

Подписка BMW Signature предоставляется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Краснодаре и Сочи.