В частности, заявки узбекский автопроизводитель перестал принимать на автомобили Chevrolet Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti.

Компания UzAuto Motors приостановила прием заказов на автомобили марки Chevrolet в связи с дефицитом полупроводниковой продукции и логистическими проблемами в портах и на железнодорожных путях.

Как выяснила «Газета.Ru», заявки не будут временно принимать, вместо этого в период с 20 декабря 2021-го по 1 февраля 2022-го компания намерена сосредоточится на производстве уже предзаказанных автомобилей.

Кроме этого, появилась информация, что на российском рынке бюджетные модели марки не появятся до середины следующего года, но компания «Келес Рус» данную информацию опровергает.