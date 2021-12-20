Компания Nio представила в Китае электромобиль Nio ET5 с запасом хода более 1 тыс. километров

Новый ET5 китайского производителя электромобилей Nio — это стильный компактный седан, нацеленный на конкуренцию с Tesla Model 3.

Представленный на ежегодной выставке Nio Day, ET5 — пятая серийная модель бренда, которая присоединится к внедорожникам EC5, ES6 и ES8 и грядущему роскошному седану ET7.

Его цена в Китае чуть больше 51 тыс. долларов, что немного меньше, чем у Tesla Model 3 Performance с двумя двигателями. Поставки в Китае должны начаться в сентябре 2022 года, а европейские образцы прибудут весной 2023 года.

В отличие от Tesla, ET5, основанный на той же технологической платформе 2.0, что и ET7, и он доступен исключительно с двухмоторной установкой, которая состоит из двигателя мощностью 201 л.с. на передней оси и двигателя мощностью 282 л.с. Суммарная мощность составляет 483 л.с.

Разгон до 100 км / ч будет за 4,3 секунды, при этом в Nio еще не назвали максимальную скорость.

Доступны батареи трех размеров: батарея Standard Range мощностью 75 кВт / ч с заявленным запасом хода более 342 миль, блок Long Range мощностью 100 кВт / ч, который увеличивает дальность более 435 миль, и аккумулятор Ultralong Range на 150 кВт / ч с максимальным запасом хода более 620 миль или 1 000 км — цифра, которая может сделать ET5 одним из самых дальнобойных электромобилей, продаваемых во всем мире.

В салоне автомобиля минималистичный стиль от модели ЕТ7, где есть панель приборов, вертикально ориентированный информационно-развлекательный сенсорный экран, панель цифровых датчиков и панорамная крыша, «невидимые» вентиляционные отверстия, 256-цветовая система окружающего освещения и стандартная звуковая система Dolby Atmos.

ЕТ5 будет оснащаться функцией автономного вождения с момента запуска и «постепенно будет обеспечивать безопасное и обнадеживающее автономное вождение для таких сценариев, как шоссе, городские районы, парковка и замена аккумулятора». После запуска функции будут доступны владельцам за дополнительную плату.

Отметим, что к концу 2022 года Nio ожидает, что в Китае будет работать более 1300 станций по замене батарей. Производитель также недавно подписал соглашение с энергетической компанией Shell о расширении своей инфраструктуры для замены аккумуляторов в Европе, поскольку она начинает ориентироваться на рынки за пределами Китая.