Главная » Новости

С конвейера завода GM сошли первые электропикапы Hummer EV, предназначенные клиентам

Просмотров 103 Опубликовано Обновлено

На предприятии американского концерна в Детройте были выпущены первые экземпляры пикапов, которые предназначенные обычным клиентам компании.

Как отметила пресс-служба концерна, они не отказываются от обязательства начать коммерческие поставки пикапа Hummer EV. Поставки клиентам начнутся, как и планировалось, в конце декабря.

Стоит отметить, что первый экземпляр этого пикапа был реализован на аукционе за 2,5 млн долларов.

Напомним, пикап получил электрическую установку мощностью 1 000 лошадиных сил и аккумуляторы с суммарным запасом хода в 526 км. До первой сотни пикап разгонится за три секунды.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО