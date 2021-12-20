С конвейера завода GM сошли первые электропикапы Hummer EV, предназначенные клиентам

На предприятии американского концерна в Детройте были выпущены первые экземпляры пикапов, которые предназначенные обычным клиентам компании.

Как отметила пресс-служба концерна, они не отказываются от обязательства начать коммерческие поставки пикапа Hummer EV. Поставки клиентам начнутся, как и планировалось, в конце декабря.

Стоит отметить, что первый экземпляр этого пикапа был реализован на аукционе за 2,5 млн долларов.

Напомним, пикап получил электрическую установку мощностью 1 000 лошадиных сил и аккумуляторы с суммарным запасом хода в 526 км. До первой сотни пикап разгонится за три секунды.