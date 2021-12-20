Автопроизводитель на российском предприятии намерен организовать сборку кроссоверов, что произойдет в рамках специнвестконтракта.

О том, что Hyundai начнёт выпуск новых моделей на автомобильном заводе в Петербурге, стало известно журналистам ТАСС, которые ссылаются на информацию от представителей Минпроторга РФ.

Уточняется, что в России запанирован запуск производства таких кроссоверов как Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Это запланировано благодаря заключению допсоглашения, одобренного на заседании межведомственной комиссии по СПИК.

В результате объем инвестиций увеличится до 52,8 млрд рублей вместо 16 млрд.