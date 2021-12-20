Кроссовер Audi SQ5 Sportback вышел на российский авторынок

Россияне с 20 декабря могут заказать кроссовер Audi SQ5 Sportback.

Эта модель доступна для заказа и получила ценник от производителя в 6 578 500 рублей.

Заряженная версия купеобразного кроссовера предлагается только в одной версии с 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сидениями с электрорегулировкой, черным потолком, спортивным рулем и декоративными элементами.

В списке оснащённости нового Audi SQ5 Sportback еще есть климат-контроль на три зоны, приборная панель Audi virtual cockpit plus, аудиосистема с 10 динамиками, бесключевой доступ, адаптивная S-пневмоподвеска и другое.

В движение автомобиль приводится трёхлитровым 354-сильным двигателем с показателем крутящего момента 500 Нм.

В качестве трансмиссии доступен восьмискоростной автомат и фирменная полноприводная система марки. Разгон кроссовера до первой сотни осуществляется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.