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Кроссовер Audi SQ5 Sportback вышел на российский авторынок

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Россияне с 20 декабря могут заказать кроссовер Audi SQ5 Sportback.

Эта модель доступна для заказа и получила ценник от производителя в 6 578 500 рублей.

Заряженная версия купеобразного кроссовера предлагается только в одной версии с 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сидениями с электрорегулировкой, черным потолком, спортивным рулем и декоративными элементами.

В списке оснащённости нового Audi SQ5 Sportback еще есть климат-контроль на три зоны, приборная панель Audi virtual cockpit plus, аудиосистема с 10 динамиками, бесключевой доступ, адаптивная S-пневмоподвеска и другое.

В движение автомобиль приводится трёхлитровым 354-сильным двигателем с показателем крутящего момента 500 Нм.

В качестве трансмиссии доступен восьмискоростной автомат и фирменная полноприводная система марки. Разгон кроссовера до первой сотни осуществляется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

Кроссовер Audi SQ5 Sportback вышел на российский авторынок

Кроссовер Audi SQ5 Sportback вышел на российский авторынок

Кроссовер Audi SQ5 Sportback вышел на российский авторынок

audi Audi SQ5 Sportback
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