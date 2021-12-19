Программа лояльности Роснефти «Семейная команда»

Личный автомобиль в наше время перестал быть роскошью, а скорее выполняет важную функцию домашнего помощника в семейных делах и бизнесе. Современный человек весьма динамичен, в течение дня необходимо побывать во множестве мест, расположенных на разных концах населенного пункта.

Существенную долю эксплуатационных расходов транспортного средства составляет оплата топлива. Не все автовладельцы знают, что существует возможность значительно сэкономить на покупке бензина и дизельного топлива.

На АЗС, принадлежащих корпорациям ТНК и Роснефть, можно получить бонусную карту, на которую будут зачисляться баллы за каждую заправку топливного бака. По мере накопления бонусных баллов их можно тратить на покупку топлива.

А чтобы извлечь из программы лояльности ТНК и Роснефти еще больше бонусов и пользы, нужно посетить сайт программы лояльности Роснефти «Семейная команда» и зарегистрировать личный кабинет участника.

Преимущества участия в программе лояльности

При получении бонусной карточки на автозаправочной станции следует заполнить анкету участника и этого достаточно, чтобы баллы за покупки начали начисляться и накапливаться. То есть, специальная активация карты не требуется. Но наличие зарегистрированного личного кабинета участника «Семейной команды» дает дополнительные преимущества и возможности.

В любой момент можно узнать точно количество накопленных баллов и размер доступной скидки при покупке бензина.

Посмотреть по карте расположение ближайших заправочных пунктов ТНК и Роснефти, где можно заработать баллы или потратить накопченные на оплату услуг.

Задать вопросы и получить ответы от службы поддержки клиентов.

А еще, в личном кабинете анонсируются промо-акции и персональные предложения от компаний-партнеров, что позволяет еще больше экономить на техническом обслуживании транспортного средства.

Что еще нужно знать о программе лояльности

Автовладелец много времени проводит за рулем, когда под рукой нет компьютера или ноутбука. На этот случай разработаны мобильные приложения для платформ Android и iOS. Скачать приложения можно в официальных магазинах Google Play и App Store. Чтобы не попасть на фишинговый софт-портал, рекомендуется переходить в магазины приложений по ссылкам на сайте команды семейной программы лояльности.

Подтверждение регистрации в личном кабинете осуществляется по SMS. В дальнейшем номер телефона поможет восстановить забытый пароль.