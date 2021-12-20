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Kia представила компактный кроссовер Kia Carens

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Семиместный кроссовер на индийском рынке стал четвертой моделью компании Kia. В его основе лежит платформа от Seltos, причем от него была позаимствована не только платформа, но также силовые агрегаты.
В Индии состоялась презентация Kia Carens — это семиместная модель, созданная специально для индийского рынка.

Она будет предлагаться в семиместном или шестиместном варианте. Причем Carens можно будет оборудовать откидными столиками для второго ряда и отдельным пультом климат-контроля для пассажиров.

На центральной консоли новинки корейская компания разместила 10,25 дюймовый экран мультимедийной системы, но такая диагональ будет предлагаться только в топовых комплекциях, тогда как в базовой дисплей будет меньше.

Также дорогие комплектации получили цифровую панель приборов.

Kia представила компактный кроссовер Kia Carens
Kia Carens в минимальной конфигурации уже оснащен шестью подушками безопасности, 8-дюймовым экраном на центральной консоли и акустической системой. В качестве опции предложат аудиосистему Bose и атмосферную подсветку салона.

Kia представила компактный кроссовер Kia Carens
В движение Carens приводится 1,5-литровым автомсферным ДВС мощностью 115 л.с., турбированным 1,4-литровым 140-сильынм агрегатом или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 115 л.с. Трансмиссии доступны: механическая, автоматическая, роботизированная и iMT без механической связи педали со сцеплением.

Kia представила компактный кроссовер Kia Carens

kia KIA Carens
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