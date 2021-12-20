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Большинство граждан РФ столкнулись с навязыванием допоборудования при покупке авто

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Ситуация на автомобильном рынке привела к тому, что дилерские центры стали агрессивно навязывать «допы».
В интернете уже много жалоб на официальных представителей автокомпаний. Так, пишут что в автосалоне невозможно купить легковое авто по рекомендованной розничной цене, и его продают только с установленным дополнительным оборудованием, которое стоит намного дороже своей цены.

По статистике, 60% покупателей новых легковых машин столкнулись с навязыванием «допов».

Такие данные были получены после социологических опросов. Из этой статистики стал известно, что только 15% покупателей смогли отстоять свои требования и купить машину без дополнительного оборудования.

Еще 45% приобрели транспортное средство на условиях дилерского центра, причем помимо «допов» они заплатили и за остальные предложенные услуги и оборудование.

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