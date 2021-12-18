Автоэксперт Хайцеэр посоветовал автоводителям в РФ мыть автомобиль зимой раз в неделю

Автомобильный эксперт говорит о необходимости мытья автомобиля зимой, так как это позволит избежать некоторых проблем.

Как рассказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр на радио Sputnik, мыть машину стоит раз в неделю, и неважно выглядит она визуально чистой или нет.

«Многие пренебрегают мытьем машины зимой, а на самом деле мыть машину надо часто, даже чаще, чем летом. В крупных городах России на дороги льют страшную смесь (противогололедные реагенты. – прим.). Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля», – сказал Ян Хайцеэр.

Но это касается в первую очередь тех автомобилей, которые зимой эксплуатируются каждый день, то есть те, кто выезжает реже, соответственно могут и реже мыть машину.