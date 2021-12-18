Главная » Новости

Автоэксперт Хайцеэр посоветовал автоводителям в РФ мыть автомобиль зимой раз в неделю

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

Автомобильный эксперт говорит о необходимости мытья автомобиля зимой, так как это позволит избежать некоторых проблем.

Как рассказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр на радио Sputnik, мыть машину стоит раз в неделю, и неважно выглядит она визуально чистой или нет.

 «Многие пренебрегают мытьем машины зимой, а на самом деле мыть машину надо часто, даже чаще, чем летом. В крупных городах России на дороги льют страшную смесь (противогололедные реагенты. – прим.). Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля», – сказал Ян Хайцеэр.

Но это касается в первую очередь тех автомобилей, которые зимой эксплуатируются каждый день, то есть те, кто выезжает реже, соответственно могут и реже мыть машину.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО