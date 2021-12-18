АВТОВАЗ намерен представить в России новые модели LADA в 2022 году

Уже давно известно, что компания «АвтоВАЗ» готовится в 2022 году представить несколько новинок. Теперь эту информацию официально подтвердил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Было сказано, что одна из будущих новинок будет производиться на ижевском заводе компании, на этом предприятии сейчас собирают «Весту».

Скорее всего речь идет о полностью обновленном семействе «Весты».

Также Мор журналистам сказал, что в новых моделях на новый уровень выйдут сервисы, через которые можно управлять автомобилем дистанционно.

Серьезные изменения анонсировали и в мультимедийных системах Enjoy и Enjoy Pro.

Других подробностей про новинки и опции раскрывать пока не стали.