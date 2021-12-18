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Компания УАЗ поднимет цены на весь модельный ряд с нового года

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Автомобили Ульяновского автомобильного завода с 1 января снова подорожают.

Как выяснилось, автопроизводитель с нового года намерен повысить цены на все представленные автомобили.

В процентном выражении удорожание составит 1,7-2,6%, а в денежном – 25,0-34,6 тыс. рублей. Цены на минимальные 25 тыс. рублей вырастут у Хантера, а еще у этого автомобиля из прайсов исчезнет две комплектации.

На такую же сумму станет дороже Буханка, а 30 тыс. рублей прибавят в цене «Патриот» и «Пикап». Новое подорожание затронет и коммерческие автомобили Профи.

уаз
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