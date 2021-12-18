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Минпромторг в РФ может пересмотреть правила расчёта налога на роскошь в 2022 году

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В Минпромторге рассматривают повышение порога автомобилей, попадающие под налог на «роскошь».
Об этом стало известно со слов главы министерства Дениса Мантурова. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей журналистам было сказано

«Вы имеете в виду повышение начальной планки [цены]? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была».

Напомним, сейчас автомобиль стоимость свыше 3 млн рублей попадает под повышенный транспортный налог.

Такую сумму правительство РФ определило еще в 2014 году, но с того времени цены на авто очень сильно выросли, а сам список ежегодно расширялся.

Теперь в списке есть не только премиальные и люксовые авто, но также те, которые считаются массовыми.

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