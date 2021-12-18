Продажи LADA на рынке Европы в ноябре 2021 года выросли в 1,5 раза

Автомобили LADA на европейском рынке в прошлом месяце были проданы в количестве 171 штуки.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот результат оказался на 55,5% больше, сообщили аналитики «Автостата».

Как отметили аналитики, положительная динамика продаж российских автомобилей в Европе наблюдается третий месяц подряд.

Всего за период с начала года на европейском рынке было реализовано 1 417 автомобилей LADA, что на 27,8% меньше.

Стоит напомнить, что АвтоВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки LADA в Европу из-за несоответствия автомобилей стандартам Euro 6d-TEMP.