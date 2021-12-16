Обязательное техобслуживание автомобиля

Безопасность автомобиля находится в прямой зависимости от исправности его механизмов, подвергающихся ежедневной нагрузке и изнашивающихся при эксплуатации. Периодическая проверка агрегатов и своевременная смена запчастей производится в процессе обязательного технического обслуживания.
Обычно все мероприятия осуществляются с одинаковыми периодами, при пробеге автомобиля десять — пятнадцать тысяч километров. Если использование авто происходило в непростых условиях — пониженной температуры, прохождения водных препятствий, то после — проводится диагностика двигателя и навесных агрегатов, не нужно ждать обязательной проверки, следует провести осмотр машины, вернувшись к вождению в нормальных условиях.
Особенности прохождения техобслуживания
Техобслуживание состоит из следующих этапов:
- Проводится замена ремня ГРМ, меняются фильтры, жидкость и проверяются все основные механизмы.
- Дата прохождения, количество километров, при котором было пройдено ТО, вносят в сервисную книжку машины. Своевременность и правильность записей в ней характеризует собственника с положительной стороны. Такой автомобиль проще продать, потому что покупатель будет уверен в его нормальном техническом состоянии.
- При значительном пробеге производится замена масла в авто МКПП, и увеличивается число заменяемых элементов.
- У новой машины, прохождение техобслуживания у официального дилера зависит от условий гарантии, и при отказе от него, с изготовителя снимается ответственность.
Стоимость техобслуживания
Цена техобслуживания связана с условиями бренда и сервисного центра. При продаже машины, у многих дилеров принято «дарить» первое техобслуживание. Другие компании расходные материалы вносят в счёт, или оплачивается лишь работа, а детали покупаются отдельно – при этом следует уточнять, являются расходники оригинальными или нет.
Как правило, все эти данные представлены на порталах дилеров. У многих известных брендов принято звонить и писать клиентам, напоминая о будущем техобслуживании. Издержки на ТО относят к полной цене использования машины.
Важно также прохождение сезонного техобслуживания, готовящего машину к эксплуатации в условиях иного климата, как правило, включающего замену шин, масла, антикоррозийную обработку. При приближении сезонного техобслуживания по времени к обязательному, их чаще всего объединяют.