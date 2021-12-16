Компания KIA презентовала в Индии новый трехрядный кроссовер KIA Carens на базе Seltos

На индийском рынке компания KIA провела презентацию новой модели, созданной в рамках глобальной стратегии развития.

Компания KIA презентовала в Индии новый трехрядный кроссовер с названием KIA Carens, который был создан на базе модели Seltos.

В отличие от последнего новинка получила увеличенный габариты, а также оригинальный дизайн. Кроме этого, в новом KIA Carens предложат более богатый список оборудования, в том числе и цифровую панель приборов, а также 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы.

Для покупки предложат кроссовер с посадочными формулами 2+3+2 или 2+2+2, причем в последней версии во втором ряду будет два раздельных кресла вместо трехместного дивана.

За дополнительную плату можно заказать откидные столики, отдельный пуль заднего климат-контроля с функцией фильтрации воздуха.

В списке оснащенности базовой модификации заявлены 6 подушек безопасности и восьмидюймовый дисплей мультимединой системы, а за дополнительную плату можно заказать атмосферную подсветку салона и аудиосистему Bose. Что касается моторной гаммы, то она такая же как и у индийского Seltos.

Как рассказал представитель компании во время презентации:

«Благодаря смелому дизайну, высокотехнологичным функциям и ведущим в отрасли системам безопасности, Kia Carens собирается создать совершенно новый сегмент и отраслевой эталон для семейных автомобилей. Для Kia особая честь запускать Carens в Индии, где обретают форму новые идеи и инновации. Мы уверены, что Kia Carens принесут значимые впечатления современным семьям в их повседневной жизни».