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Перечислены ТОП-5 вредных привычек водителей, от которых страдает их автомобиль

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Автомобильные эксперты озвучили пять привычек автомобилистов, которые приводят к преждевременному обращению в сервисный центр.

Так, назван топ-5 вредных привычек водителей, которые «убьют» новый автомобиль. Оказалось, что самой первой и плохой привычкой водителей является езда на полупустом баке.

Этот может стать причиной сбоев в работе топливного насоса и системы питания.

Резкий старт и торможение может стать причиной возникновения проблем в переднеприводных автомобилях и это вторая вредная привычка, которая приводит к необходимости замены тормозных механизмов и поломке сцепления.

Третьим не рекомендуемым действием водителя является езда на слишком низких оборотах, что усиливает нагрузку на трансмиссию, а также приводит к снижению ресурсов двигателя.

Также эксперты говорят, что необходимо прогревать автомобиль, а в противном случае уменьшится жизнь двигателя. Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.

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