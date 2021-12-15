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Перечислены 10 самых продаваемых китайских автомобилей на рынке РФ в ноябре 2021 года

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Рейтинг подготовили эксперты агентства «Автостат», основываясь на данных по продажам китайских моделей за прошлый месяц.

Так были перечислены10 самых продаваемых китайских автомобилей на рынке РФ в ноябре 2021 года, и оказалось, что рейтинг возглавил кроссовер Haval Jolion.

Объемы продаж этой модели составили 2 340 единиц. На второй строчке располагается кроссовер Chery Tiggo 4 с продажами 2 217 штук, а третий результат показал Geely Coolray – 1181 ед. Haval  F7x и F7 вошли в пятерку лидеров с показателями 1 033 и 1 016 проданных экземпляров.

Во второй пятерке ТОП-10 оказались автомобили, объемы продаж которых не превысили отметку в 1 000 ед. Речь идет о Chery Tiggo 7 PRO (831 ед.), Chery Tiggo 8 PRO (822 ед.), Geely Atlas (805 ед.), Geely Atlas Pro (565 ед.) и EXEED TXL (403 ед.).

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