Назван лучший подержанный автомобиль на рынке РФ за 500 000 рублей в 2021 году

Эксперт журнала «За Рулем» перечислил модели автомобилей, которые стоит рассмотреть к покупке в ценовой категории 500 тыс. рублей.

Так, автоэкспертом «ЗР» Сергеем Зиновьевым рекомендован Volkswagen Polo, который на вторичном рынке является наиболее привлекательным вариантом в соотношении цены и надежности.

Можно рассматривать и покупку Skoda Octavia второго поколения, однако и в первом и во втором случае придется присматриваться, чтобы найти достойный экземпляр.

Специалист советует не покупать автомобили, если указан побег 200-250 тыс. км, так как в этой категории можно нарваться на неисправный или требующий замены гидроавтомат. В категории до 150 тыс. км пробега лучше всего выбирать автомобиль с механической КП.

Если говорить о двигателе, то тут советуют выбирать 1,6-литровый 102-сильный мотор, тогда как экземпляры со 122-сильным 1,6-литровым ДВС лучше не рассматривать.