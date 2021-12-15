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Седан Renault Logan возглавил ТОП-5 новых автомобилей, чьи продажи упали сильнее всего

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В этом году многие автомобили стали реже продаваться на автомобильном рынке, что обусловлено рядом причин, включая глобальный дефицит полупроводниковой продукции.

Так, седан Renault Logan возглавил ТОП-5 новых автомобилей, чьи продажи упали сильнее всего. В ноябре этот автомобиль разошелся тиражом в количестве всего 1925 экземпляров против 4 211 штук годом ранее.

Серьезное падение спроса наблюдается и на такой популярный автомобиль как Volkswagen Polo. В ноябре дилеры продали всего 2 292 таких лифтбека, тогда как годом ранее показатель был 5 809 ед.

На третьем месте антирейтинга оказалась LADA Granta – 7 231 ед. против 15 540 шт. Kia Rio располагается на четвертой строчке с показателем 5 682 экз. против 9 938 ед.

Ну и замыкает пятерку семейство LADA Niva, которых было продано 3 618 штук, а годом ранее объемы продаж были 5 761 ед.

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