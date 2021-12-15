Граждане РФ стали чаще покупать праворульные автомобили на вторичном рынке

Это выяснили эксперты, подводя итоги анализа продаж автомобилей на вторичном рынке.

Результаты исследования «Авито Авто» показали, что граждане РФ стали чаще покупать праворульные автомобили с пробегом, и конечно же больше всего сделок зафиксировано в Сибири и на Дальнем Востоке.

Доля машин с правым расположением руля на рынке достигла уже 6,8%, что на 1,6% больше показателей прошлого года.

Продажи таких авто с начала года увеличились на 39%, а их средняя стоимость составила 286 тыс. рублей.

Чаще всего среди праворульных авто покупают Toyota Corolla чья стоимость стартует от 170 тыс. рублей. На втором месте по популярности оказался Toyota Alphard стоимостью около 500 тыс. рублей.

Toyota Mark II вошёл в тройку лидеров по продажам с ценником 270 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте находятся Honda Fit и Toyota Vitz.