Различные предложения и скидки при покупке нового автомобиля дилеры предлагали каждый год с 2014 года.

При этом сложная ситуация на автомобильном рынке стала причиной того, что автодилеры отказались предлагать различные скидки.

Серьезный дефицит автомобилей и высокий спрос на них стал причиной, что автодилеры в РФ отменили новогодние скидки на автомобили впервые с 2014 года, о чем пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных дилеров.

Определенную выгоду можно получать приобретая непопулярные версии и модели автомобилей. В остальных случаях не стоит рассчитывать на скидку, ведь дилеры не только ее не предоставят, но еще и предложат автомобиль с дополнительным оборудованием, которое добавляет до нескольких сотен тысяч рублей.

Впрочем, есть дилеры, которые могут предложить скидку по программе трейд-ин, но это распространяется не на все модели.