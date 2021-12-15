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Автодилеры в РФ отменили новогодние скидки на автомобили впервые с 2014 года

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Различные предложения и скидки при покупке нового автомобиля дилеры предлагали каждый год с 2014 года.
При этом сложная ситуация на автомобильном рынке стала причиной того, что автодилеры отказались предлагать различные скидки.

Серьезный дефицит автомобилей и высокий спрос на них стал причиной, что автодилеры в РФ отменили новогодние скидки на автомобили впервые с 2014 года, о чем пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных дилеров.

Определенную выгоду можно получать приобретая непопулярные версии и модели автомобилей. В остальных случаях не стоит рассчитывать на скидку, ведь дилеры не только ее не предоставят, но еще и предложат автомобиль с дополнительным оборудованием, которое добавляет до нескольких сотен тысяч рублей.

Впрочем, есть дилеры, которые могут предложить скидку по программе трейд-ин, но это распространяется не на все модели.

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