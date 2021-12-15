Чешский автопроизводитель анонсировал презентацию электрического автомобиля, который на европейском рынке станет доступен в первой половине будущего года.

Марка Skoda представит электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV 31 января 2022 года, что стало известно из анонса, сопровождаемого тизерным изображением.

Новинкой становится купеобразный вариант Enyaq iV. Отличаться она будет внешне, а еще у кросс-купе будет повышенный запас хода.

Например, версия с 204-сильным мотором на одном заряде сможет проехать до 535 км. Еще будет модификация со 179-сильным двигателем и двухмоторный 204-сильный вариант.