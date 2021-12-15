Оклейка автомобиля цветной пленкой

Покрытие кузова ПВХ-пленкой – наиболее простой способ улучшить экстерьер авто. На рынке представлен богатый ассортимент этого материала различных расцветок и фактуры.
Стоимость оклейки авто цветной пленкой
На стоимость оклейки авто влияют следующие факторы:
- марка и модель машины;
- конструктивные особенности кузова машины;
- используемая пленка, ее плотность и изготовитель.
При возникновении затруднений с выбором пленки для оклейки авто можно обратиться за помощью к специалистам, которые окажут содействие в решении данной проблемы в соответствии с моделью машины, условиями ее эксплуатации и желаемым цветом. Получить информацию о стоимости этих услуг можно по ссылке https://okleykaauto.ru/price/.
Преимущества технологии
Оклейка авто цветной пленкой не только позволяет преобразить его внешний вид, но и маскирует мелкие дефекты ЛКП и предотвращает возникновение новых. Более детальные сведения приведены на сайте https://okleykaauto.ru/. Виниловые пленки различных расцветок наносят на всю машину или на ее отдельные части. Сочетание разных оттенков позволяет получать оригинальные комбинации и выполнять эксклюзивный дизайн.
Важнейшие преимущества оклейки авто цветной пленкой указаны по ссылке https://okleykaauto.ru/oklejka-avto-cvetnoj-plenkoj/. В их число входят:
- богатый выбор расцветок;
- более выгодная стоимость, чем при окрашивании кузова;
- устойчивость пленки к воздействию воды, загрязнений, солнечных лучей, реагентов;
- возможность снятия без повреждения ЛКП;
- продление срока службы авто.
Цветные ПВХ-пленки сохраняют первоначальные свойства в течение нескольких лет даже при интенсивном использовании автомобиля и неблагоприятных климатических условиях.
Порядок выполнения работ
Для оклейки автомобиля цветной пленкой используется чистый и теплый бокс. Авто тщательно очищают от грязи, пыли и жира. Внешние элементы, препятствующие проведению работ (ручки, молдинги и др.), убирают. Каждую деталь оклеивают отдельно. На всю процедуру уходит от двух до семи дней. Продолжительность проведения работ определяется сложностью формы кузова, числом сопряжений и элементов, особенностями автомобиля и выбранным дизайном.
Когда цветная пленка нанесена на машину, ее используют в обычном режиме. С учетом гладкости такого покрытия его очистка производится даже проще, чем удаление загрязнений с окрашенного кузова.