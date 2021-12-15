Главная » Автосоветы

Оклейка автомобиля цветной пленкой

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Покрытие кузова ПВХ-пленкой – наиболее простой способ улучшить экстерьер авто. На рынке представлен богатый ассортимент этого материала различных расцветок и фактуры.

Содержание
  1. Стоимость оклейки авто цветной пленкой
  2. Преимущества технологии
  3. Порядок выполнения работ

Стоимость оклейки авто цветной пленкой

На стоимость оклейки авто влияют следующие факторы:

  • марка и модель машины;
  • конструктивные особенности кузова машины;
  • используемая пленка, ее плотность и изготовитель.

При возникновении затруднений с выбором пленки для оклейки авто можно обратиться за помощью к специалистам, которые окажут содействие в решении данной проблемы в соответствии с моделью машины, условиями ее эксплуатации и желаемым цветом. Получить информацию о стоимости этих услуг можно по ссылке https://okleykaauto.ru/price/.

Преимущества технологии

Оклейка авто цветной пленкой не только позволяет преобразить его внешний вид, но и маскирует мелкие дефекты ЛКП и предотвращает возникновение новых. Более детальные сведения приведены на сайте https://okleykaauto.ru/. Виниловые пленки различных расцветок наносят на всю машину или на ее отдельные части. Сочетание разных оттенков позволяет получать оригинальные комбинации и выполнять эксклюзивный дизайн.

Важнейшие преимущества оклейки авто цветной пленкой указаны по ссылке https://okleykaauto.ru/oklejka-avto-cvetnoj-plenkoj/. В их число входят:

  • богатый выбор расцветок;
  • более выгодная стоимость, чем при окрашивании кузова;
  • устойчивость пленки к воздействию воды, загрязнений, солнечных лучей, реагентов;
  • возможность снятия без повреждения ЛКП;
  • продление срока службы авто.

Цветные ПВХ-пленки сохраняют первоначальные свойства в течение нескольких лет даже при интенсивном использовании автомобиля и неблагоприятных климатических условиях.

Порядок выполнения работ

Для оклейки автомобиля цветной пленкой используется чистый и теплый бокс. Авто тщательно очищают от грязи, пыли и жира. Внешние элементы, препятствующие проведению работ (ручки, молдинги и др.), убирают. Каждую деталь оклеивают отдельно. На всю процедуру уходит от двух до семи дней. Продолжительность проведения работ определяется сложностью формы кузова, числом сопряжений и элементов, особенностями автомобиля и выбранным дизайном.

Когда цветная пленка нанесена на машину, ее используют в обычном режиме. С учетом гладкости такого покрытия его очистка производится даже проще, чем удаление загрязнений с окрашенного кузова.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО