Оклейка автомобиля цветной пленкой

Покрытие кузова ПВХ-пленкой – наиболее простой способ улучшить экстерьер авто. На рынке представлен богатый ассортимент этого материала различных расцветок и фактуры.

Стоимость оклейки авто цветной пленкой

На стоимость оклейки авто влияют следующие факторы:

марка и модель машины;

конструктивные особенности кузова машины;

используемая пленка, ее плотность и изготовитель.

При возникновении затруднений с выбором пленки для оклейки авто можно обратиться за помощью к специалистам, которые окажут содействие в решении данной проблемы в соответствии с моделью машины, условиями ее эксплуатации и желаемым цветом. Получить информацию о стоимости этих услуг можно по ссылке https://okleykaauto.ru/price/.

Преимущества технологии

Оклейка авто цветной пленкой не только позволяет преобразить его внешний вид, но и маскирует мелкие дефекты ЛКП и предотвращает возникновение новых. Более детальные сведения приведены на сайте https://okleykaauto.ru/. Виниловые пленки различных расцветок наносят на всю машину или на ее отдельные части. Сочетание разных оттенков позволяет получать оригинальные комбинации и выполнять эксклюзивный дизайн.

Важнейшие преимущества оклейки авто цветной пленкой указаны по ссылке https://okleykaauto.ru/oklejka-avto-cvetnoj-plenkoj/. В их число входят:

богатый выбор расцветок;

более выгодная стоимость, чем при окрашивании кузова;

устойчивость пленки к воздействию воды, загрязнений, солнечных лучей, реагентов;

возможность снятия без повреждения ЛКП;

продление срока службы авто.

Цветные ПВХ-пленки сохраняют первоначальные свойства в течение нескольких лет даже при интенсивном использовании автомобиля и неблагоприятных климатических условиях.

Порядок выполнения работ

Для оклейки автомобиля цветной пленкой используется чистый и теплый бокс. Авто тщательно очищают от грязи, пыли и жира. Внешние элементы, препятствующие проведению работ (ручки, молдинги и др.), убирают. Каждую деталь оклеивают отдельно. На всю процедуру уходит от двух до семи дней. Продолжительность проведения работ определяется сложностью формы кузова, числом сопряжений и элементов, особенностями автомобиля и выбранным дизайном.

Когда цветная пленка нанесена на машину, ее используют в обычном режиме. С учетом гладкости такого покрытия его очистка производится даже проще, чем удаление загрязнений с окрашенного кузова.