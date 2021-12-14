Как проверить качество кузовных работ на автомобиле

Большая интенсивность движения автотранспорта на дорогах увеличивает вероятность возникновения аварий, так что зачастую водителям приходится отправляться для ремонта в автосервис. Даже мелкие ДТП приводят к повреждению кузова.

Кузовной ремонт считается процедурой достаточно трудоемкой и, требующей определенной квалификации и опыта мастера. Вместе с тем качественно выполненная рихтовка автомобиля напрямую зависит от оснащенности техцентра современным оборудованием.

Проверка качества кузовного ремонта

В соответствие со сложностью ремонта, порядок приемки отличается, но в общем, он похожий. Прежде всего, следует внимательно отнестись к отремонтированной детали, а затем, непременно, нужно полностью осмотреть кузов. При большом повреждении необходимо осматривать детали внутренней оснастки салона в такой последовательности:

Проверить двери. Закрывая и открывая их, посмотреть, не возникают ли какие-то сложности, работает ли замок. Конструкция должна выглядеть естественно, без провисания, а уплотнитель – быть хорошо закрепленным, не мешать закрытию двери и плотно прилегать к деталям кузова.

Проверить «электропакет». При оснащенности автомобиля стеклоподъемниками, электрическим приводом, следует проверить, как они функционируют. Посмотреть, нет ли препятствий опусканию и плотному закрытию стекла. Электропривод зеркал легко проверить обычным корректированием из салона автомобиля.

Проверить капот, открыв его из салона авто – он должен открываться беспрепятственно. Если возникают посторонние звуки, это свидетельствует о некачественном ремонте.

Проверка качества ремонта остальных элементов автомобильного кузова проводится посредством визуального осмотра – не должно быть никаких неровностей или шероховатостей.

Контроль качества ремонта на заключительном этапе

На заключительном этапе: проводится тестирование всех осветительных приборов и качества их установки; блокфары должны иметь одинаковые зазоры по окружности. Также следует внимательно осмотреть окраску после ремонтных работ. Цвет должен быть таим же, как заводской, а поверхность кузова — идеально отшлифованной, не иметь шероховатости.

При необходимости проведения кузовных работ, следует обращаться к профессиональным мастерам, которые обеспечат любому ремонту самый высокий уровень качества.