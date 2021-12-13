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Перечислены ТОП-5 самых недорогих рамных внедорожников в РФ в декабре 2021 года

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В России перечислили наиболее доступные по цене рамные внедорожники среди представленных на рынке по состоянию на декабрь 2021 года.

В списке оказались самые недорогие модели, и возглавляет ТОП-5 UAZ Hunter с официальным ценником от 1,3 млн рублей.

На второй строчке тоже отечественная модель и это UAZ Patriot, оцененный от 1,13 млн рублей. Следующим в списке оказался Suzuki Jimny, который в базовом исполнении имеет ценник 1,9 млн рублей.

Китайский внедорожник Haval H9 стал четвертым в рейтинге и за него компания просит 2,96 млн рублей минимум.

Ну и замыкает ТОП-5 самых недорогих рамных внедорожников в РФ в декабре 2021 года Mitsubishi Pajero Sport, стоимость которого стартует от 3 млн рублей.

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