Автоэксперт Рязанов перечислил способы защиты автомобиля от угона в РФ в 2021 году

Угоны современных автомобилей стали уже не таким простым делом, как было ранее.

Но даже несмотря на то, что для угонов требуются сложные системы и приспособления, угонщики продолжают красть машины.

О способах защиты автомобиля от угона в 2021 году, агентству «Прайм» рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Специалист напомнил, что существует считывающее устройство, которое позволяет получить данные и создать дубликат брелока.

Еще способом угона является использование кодграбберов, позволяющих снимать противоугонные системы двигателя, открывать двери и багажник.

По словам Рязанова, в целом от кражи машины никто не застрахован, но защитить ее все же можно. Так, эксперт рекомендует в первую очередь ориентироваться на статистику угонов и на то, какими способами пользуются угонщики при краже той или иной модели.

В качестве примера привели Toyota Camry, которая является одной из самых угоняемых в России. Для нее, как говорит автоэксперт, подойдет двухуровневый охранный комплекс, оснащенный цифровыми блоками, двойными замками капота, блоками для дверей и бронью для стекол.

А вот машины Skoda и другие модели авто, которые не пользуются особой популярностью среди угонщиков, достаточно будет телематической сигнализации или электронного противоугонного устройства.